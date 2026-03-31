Match amical : le Sénégal bat la Gambie avec autorité

XALIMANEWS: L’Équipe du Sénégal de football s’est imposée avec autorité face à l’Équipe de Gambie de football (3-1), ce mardi, lors d’un match amical international disputé au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Les Lions ont ouvert le score juste avant la pause grâce à Abdoulaye Seck. Le défenseur a placé une tête imparable sur un corner parfaitement exécuté par El Hadji Malick Diouf.

Au retour des vestiaires, le Sénégal a rapidement fait le break. Entré en jeu, Ibrahima Mbaye a conclu une belle action collective initiée par Bamba Dieng et Ismaila Sarr, ce dernier délivrant la passe décisive.

Les Scorpions ont tenté de revenir dans la partie grâce à Omar Colley, qui a réduit le score. Mais les Lions ont définitivement scellé la victoire dans les dernières secondes, avec un but de Lamine Camara à la 95e minute.

Solide et efficace, le Sénégal confirme ainsi sa bonne dynamique à l’approche des prochaines échéances internationales.