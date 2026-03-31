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Forum Guinée–France 2040 : Abdou Wahab Ben Geloune insiste sur l’action concrète 

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XALIMANEWS: Selon Abdou Wahab Ben Geloune, la Guinée amorce une phase décisive de son développement. Lors du Forum Guinée–France, organisé autour du programme Simandou 2040, il souligne que « l’heure n’est plus aux intentions, mais à l’exécution ».

Le forum a permis des échanges directs avec le Premier ministre et plusieurs décideurs économiques et institutionnels, autour de projets structurants dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie et de l’agro-industrie.

Aux côtés de M. Naité Moustapha et du Dr Abdoulaye Baldé, Abdou Wahab Ben Geloune a réaffirmé sa conviction : « L’Afrique doit désormais transformer localement et créer sa propre valeur ».

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Il conclut en rappelant que « les opportunités sont là, les partenaires aussi. Il ne reste plus qu’à construire ».

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