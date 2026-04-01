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Exploit historique : la RDC bat la Jamaïque et valide son billet pour le Mondial 2026

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XALIMANEWS: Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont réalisé un exploit historique en s’imposant face aux Reggae Boyz de la Jamaïque, mettant ainsi fin à 52 ans d’absence en Coupe du monde.

Sous la houlette de Sébastien Desabre, les joueurs congolais ont démontré une maîtrise et une détermination exceptionnelles, offrant à leur pays une 10ᵉ place africaine au Mondial 2026.

Cette qualification marque un moment mémorable pour le football africain et ouvre de nouvelles perspectives pour les Léopards, qui se préparent désormais à affronter les plus grandes nations sur la scène mondiale

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