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Yeumbeul : Un apprenti chauffeur parmi les 05 individus interpellés dans l’affaire du présumé homosexuel

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XALIMANEWS L’affaire du présumé homosexuel piégé par un ami d’enfance à Yeumbeul-Sud connaît de nouveaux développements.

Lors de son interrogatoire, CISSE, 20 ans, marchand ambulant, a révélé l’identité de ses cinq partenaires présumés, affirmant avoir eu des relations sexuelles avec chacun d’eux à des fréquences variables, selon des sources de Seneweb.

« J’ai entretenu des relations sexuelles avec certains deux à trois fois et plusieurs fois avec d’autres », a-t-il déclaré.

Les résultats de ses examens médicaux ont ouvert la voie à des poursuites pour transmission volontaire du VIH.

Sur la base de ses aveux, les policiers du poste de Yeumbeul-Sud, sous le commandement du lieutenant Abdou Sow, ont interpellé cinq suspects :

DIOKHANE, 21 ans, apprenti chauffeur, domicilié à Yeumbeul-Sud FALL, 21 ans, tailleur, domicilié à Yeumbeul-Nord THIOYE, 26 ans, tailleur, domicilié à Yeumbeul-Nord FALL, 21 ans, carreleur et artiste, domicilié à Yeumbeul-Sud FALL, 34 ans, chauffeur, domicilié à Yeumbeul-Sud

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Conduits au poste, les cinq suspects ont nié les faits, mais l’exploitation de leurs téléphones portables a révélé des échanges antérieurs avec CISSE.

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