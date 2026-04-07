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Code électoral : “Aucune majorité ne doit décider seule”, prévient l’ex-juge Deme

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XALIMANEWS: L’ancien magistrat Ibrahima Hamidou Deme a réagi au débat autour de la réforme du Code électoral sénégalais, en appelant à un retour au dialogue inclusif pour préserver la crédibilité du processus démocratique.

Dans une publication, il rappelle que le Code électoral du Sénégal est le résultat d’un long processus de concertation entre les acteurs politiques et sociaux. Selon lui, ce cadre consensuel a permis de garantir la confiance des parties prenantes ainsi que la transparence des élections.

Cependant, l’ex-juge déplore les modifications introduites de manière unilatérale, estimant qu’elles rompent avec l’esprit de dialogue qui a toujours prévalu. À ses yeux, ces changements ont contribué à renforcer la méfiance, raviver les tensions politiques et fragiliser les fondements de la démocratie sénégalaise.

Ibrahima Hamidou Deme insiste sur un point essentiel : aucune majorité, aussi forte soit-elle, ne devrait s’arroger le droit de modifier seule les règles du jeu démocratique au profit d’intérêts partisans.

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Pour éviter toute dérive, il plaide pour une réforme fondée sur un dialogue inclusif, sincère et transparent impliquant toutes les forces vives de la Nation. Selon lui, seul un large consensus peut garantir la stabilité institutionnelle, consolider la démocratie et assurer la pérennité de l’État de droit au Sénégal.

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