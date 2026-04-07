DAF : reprise effective de la production des cartes d’identité depuis avril 2026

XALIMANEWS: La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) annonce la reprise effective de la production des cartes nationales d’identité au Sénégal depuis le 1er avril 2026.

Dans un communiqué rendu public, la structure relevant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique précise que les opérations d’enrôlement ont déjà démarré de manière progressive dans plusieurs centres. L’objectif est d’étendre progressivement le processus à l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux Sénégalais établis à l’étranger.

La DAF tient également à rassurer les citoyens sur la sécurisation des données personnelles. Elle affirme que l’intégrité des informations des Sénégalais est strictement protégée dans le cadre de ce processus.

Par ailleurs, l’institution se veut attentive aux préoccupations des usagers et promet d’assurer un service continu pour une meilleure gestion des cartes nationales d’identité.

Cette reprise intervient après une période d’attente marquée par des difficultés dans la délivrance des pièces d’identité, suscitant de nombreuses préoccupations au sein de la population.