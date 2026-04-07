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Sénégal : une grève de 72 heures dans la santé menace de paralyser les hôpitaux

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XALIMANEWS: Le climat social devient de plus en plus tendu dans le secteur de la santé au Sénégal. Regroupés au sein d’un front commun, plusieurs syndicats passent à la vitesse supérieure avec un nouveau plan d’action qui s’annonce particulièrement dur.

Au cœur de cette offensive : une grève de 72 heures prévue les 8, 9 et 10 avril 2026. Mais au-delà du débrayage classique, les syndicalistes annoncent des mesures radicales qui pourraient fortement perturber le fonctionnement des structures sanitaires à travers tout le pays.

Selon leur communiqué, les agents de santé ont décidé d’adopter une ligne dure : même les urgences ne bénéficieront d’aucun service minimum. Une décision inédite qui pourrait plonger les hôpitaux dans une situation critique. Ce choix traduit une exaspération profonde après plusieurs mois de discussions sans issue avec les autorités. Les syndicats entendent désormais imposer un rapport de force pour faire aboutir leurs revendications.

En parallèle, les organisations annoncent un boycott généralisé des activités administratives. Réunions de coordination, staffs médicaux, séances de supervision : tout sera à l’arrêt. L’objectif est clair : bloquer le fonctionnement interne du système de santé, bien au-delà des seuls soins médicaux, afin d’accentuer la pression sur le gouvernement.

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Le mouvement ne s’arrête pas à cette grève. Les syndicats prévoient une tournée nationale durant tout le mois d’avril, avec des assemblées générales dans plusieurs régions. Cette stratégie vise à renforcer la mobilisation, informer les agents et maintenir la pression dans la durée. Ce 9e plan d’action marque ainsi une nouvelle étape dans ce bras de fer.

Dans un contexte sanitaire déjà fragile, cette escalade fait craindre de lourdes conséquences pour les populations. Les usagers pourraient être les premières victimes d’un conflit qui s’enlise et dont l’issue reste incertaine.

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