Présidentielle 2029: Pastef propose une réforme du Code électoral pour sécuriser l’éligibilité d’Ousmane Sonko

XALIMANEWS: L’OBS et Sud Quotidien, dans leurs publications du jour mettent en lumière une initiative majeure du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes visant à permettre à leur leader, Ousmane Sonko, de se présenter à l’élection présidentielle de 2029.

Selon L’Observateur, « l’acte est posé avec assurance ». Le groupe parlementaire souhaite lever toute ambiguïté pouvant disqualifier Sonko et a choisi la voie parlementaire pour modifier le Code électoral. Dans une lettre datée du 2 avril 2026, Mohamed Ayib Salim Daffé, président du groupe, accompagné de Ismaïla Wone, Saye Cissé, Fatou Ba et Saliou Ndione, a saisi le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, pour déposer une proposition de loi. Le quotidien qualifie cette initiative de « bombe législative qui peut tout exploser ».

Sud Quotidien parle d’« une réforme sous tension ». Le journal souligne que face aux doutes persistants sur l’éligibilité du Premier ministre, la majorité parlementaire engage une réforme pour clarifier et sécuriser cette situation avant 2029. La correspondance déposée auprès de l’Assemblée nationale fait référence à la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021, avec pour objectif d’ajuster le cadre légal afin de garantir l’éligibilité de Sonko.

Cette démarche intervient dans un contexte politique déjà tendu et promet de relancer le débat sur les conditions d’éligibilité à la prochaine présidentielle.