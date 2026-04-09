Dakar : un nouveau réseau de bus en vue, Ousmane Sonko accélère le projet

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko veut accélérer la transformation du transport urbain à Dakar. Lors du Conseil des ministres, il a appelé au démarrage effectif du projet de restructuration du Réseau de transport en commun (RTC), un chantier jugé crucial pour améliorer la mobilité dans la capitale.

D’un coût estimé à 267 milliards de francs CFA, ce programme ambitionne de moderniser en profondeur le système de transport. Il prévoit notamment une réorganisation du réseau de bus afin de mieux connecter les usagers aux infrastructures de transport de masse, tout en améliorant la desserte des zones périphériques souvent mal desservies.

Mais malgré son importance stratégique, le projet peine à démarrer. Le chef du gouvernement a pointé des blocages opérationnels qui freinent sa mise en œuvre. Face à cette situation, Ousmane Sonko a donné des instructions fermes aux ministres en charge de l’Économie et des Finances pour lever sans délai les obstacles et enclencher enfin le projet.

Pilotée par le Conseil exécutif des transports urbains durables de Dakar, cette réforme prévoit également le déploiement de bus à faible émission, l’introduction d’infrastructures modernes et la professionnalisation des acteurs du secteur.

À travers cette initiative, les autorités entendent désengorger Dakar, améliorer les conditions de transport des populations et accompagner la transition vers une mobilité plus durable. Un défi majeur pour une capitale confrontée à une urbanisation rapide et à une pression croissante sur ses réseaux de transport.