Lomé : El Malick Ndiaye appelle à une Afrique unie et souveraine

XALIMANEWS: En déplacement à Lomé à l’occasion de la 17ᵉ Conférence des Présidents de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) – région Afrique, le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a pris part à l’ouverture de la première session ordinaire du Parlement togolais.

Invité par son homologue Komi Selom Klassou, il a assisté à cette cérémonie solennelle, illustrant la vitalité des relations entre le Sénégal et le Togo.

Dans son discours, El Malick Ndiaye a mis en avant les liens historiques et fraternels entre les deux peuples, évoquant notamment la mémoire partagée à travers des sites symboliques comme Wahala et Thiaroye.

Il a également souligné les valeurs communes de paix, de solidarité et d’ouverture, tout en insistant sur la complémentarité économique entre les deux pays, qu’il considère comme un levier stratégique pour un développement durable.

Face aux défis actuels, il a plaidé pour un changement de paradigme, appelant à rompre avec les dépendances économiques et à promouvoir une véritable décolonisation des esprits. Selon lui, l’Afrique doit assumer pleinement son destin.

S’adressant aux parlementaires, il a rappelé leur rôle central : représenter le peuple, voter les lois, contrôler l’action gouvernementale et évaluer les politiques publiques.

En conclusion, il a lancé un appel fort à l’unité africaine, citant un proverbe togolais :

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ».