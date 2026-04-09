International

Lomé : El Malick Ndiaye appelle à une Afrique unie et souveraine

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: En déplacement à Lomé à l’occasion de la 17ᵉ Conférence des Présidents de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) – région Afrique, le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a pris part à l’ouverture de la première session ordinaire du Parlement togolais.

Invité par son homologue Komi Selom Klassou, il a assisté à cette cérémonie solennelle, illustrant la vitalité des relations entre le Sénégal et le Togo.

Dans son discours, El Malick Ndiaye a mis en avant les liens historiques et fraternels entre les deux peuples, évoquant notamment la mémoire partagée à travers des sites symboliques comme Wahala et Thiaroye.

Il a également souligné les valeurs communes de paix, de solidarité et d’ouverture, tout en insistant sur la complémentarité économique entre les deux pays, qu’il considère comme un levier stratégique pour un développement durable.

DEPECHES

Tensions au Moyen-Orient : un message attribué à Trump évoque une désescalade conditionnelle avec l’Iran
ONU 2026 : Macky Sall à l’épreuve du leadership mondial le 22 avril »
Candidature à l’ONU : Macky déroule et lance son site de campagne
4 Avril 2026, Madrid capitale culturelle du Sénégal en Europe.

Face aux défis actuels, il a plaidé pour un changement de paradigme, appelant à rompre avec les dépendances économiques et à promouvoir une véritable décolonisation des esprits. Selon lui, l’Afrique doit assumer pleinement son destin.

S’adressant aux parlementaires, il a rappelé leur rôle central : représenter le peuple, voter les lois, contrôler l’action gouvernementale et évaluer les politiques publiques.

En conclusion, il a lancé un appel fort à l’unité africaine, citant un proverbe togolais :

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ».

Share This Article
Previous Article Gestion 2025 du FADP : le patronat de la presse dénonce des irrégularités et prépare des recours
Next Article Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce une nouvelle ère pour la justice
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

Forum Guinée–France 2040 : Abdou Wahab Ben Geloune insiste sur l’action concrète 

A la UneInternational

Supporters sénégalais détenus au Maroc : nouveau coup dur, le procès encore renvoyé au 13 avril

A la UneInternational

ONU : Macky Sall peut-il encore réussir sans l’appui de l’Afrique ?

International

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU bloquée après une fronde de plusieurs États

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Supporters sénégalais incarcérés : Patrice Motsepe reconnaît une responsabilité de la CAF

Football

Libye : clap de fin pour Aliou Cissé, un départ digne

Lutte

Roi des arènes… mais portefeuille touché : Sa Thiès frappé par une lourde amende

A la Une Football

Dakar : Le Président de la CAF Patrice Motsepe reçu par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi au Palais

Lutte

Lutte traditionnelle à Ndangane Sambou 2026 : Ngagne Séne sacré roi des poids lourds