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Affaire Pape Cheikh Diallo : aveux du styliste Hady Guèye, soupçons de recrutement de jeunes tailleurs

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XALIMANEWS: L’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar connaît de nouveaux développements majeurs. Plusieurs personnes ont été interpellées dans le cadre de ce dossier dit affaire Pape Cheikh Diallo aux ramifications multiples, impliquant notamment des présumés “rabatteurs”.

Parmi les personnes entendues figure Hady Guèye, styliste et responsable de la marque Ady Fashion. Interpellé par la brigade de recherches de Keur Massar en même temps que cinq autres individus, il aurait fait des aveux devant les enquêteurs, selon des sources concordantes.

Selon Libération qui donne l’information dans sa publication du jour, en plus de rapports s€xuels avec Pape Cheikh Diallo, il était comme « Steph » et Kader Dia, un rabatteur pour l’animateur télé : Hady Guèye est aussi suspecté par les gendarmes d’avoir entrainé plusieurs jeunes taileurs dans le «milieu».

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À ce stade, 63 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, dont 13 considérées comme des partenaires présumés liés à Pape Cheikh Diallo

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