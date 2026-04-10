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Bignona : Comment la Police a démantelé un réseau de vol et de recel de marchandises…

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XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Bignona a procédé à l’interpellation de huit personnes pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de moyens de locomotion, recel et complicité. Cette opération fait suite à une plainte déposée dans la nuit du 4 au 5 avril 2026 concernant le vol de trente-neuf sacs de poivre, pour une valeur estimée à 5 070 000 FCFA.

Dès les premières constatations, les forces de l’ordre n’ont relevé aucune trace d’effraction sur les lieux du vol. Toutefois, des traces de pas ont permis de localiser une partie de la marchandise, soit dix sacs, dans un bâtiment adjacent. Les enquêteurs y ont également découvert des effets personnels appartenant à certains suspects, renforçant les soupçons.

Les investigations ont ensuite permis de mettre en évidence un mode opératoire structuré. Un conducteur de tricycle et un premier suspect ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils transportaient les sacs volés. Un troisième individu, identifié comme le principal auteur du vol, a été arrêté le soir même. Après avoir d’abord nié les faits, il a fini par reconnaître son implication, précisant que le vol avait été commis en plusieurs étapes.

L’enquête a également révélé l’existence d’un circuit de revente organisé. Un intermédiaire aurait facilité l’écoulement de la marchandise auprès de quatre commerçants locaux. Ces derniers ont reconnu avoir acheté les produits sans disposer de factures justificatives, malgré la valeur importante des biens.

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Un autre individu, désigné comme receleur présumé, a été entendu par les enquêteurs. Bien que des éléments audio l’aient mis en cause, il a nié toute implication et a été remis en liberté faute de preuves directes, tout en restant à la disposition de la justice.

Les services de police ont également indiqué que le principal auteur du vol et son complice direct sont connus pour des faits similaires. Les autres personnes interpellées ne figuraient pas encore dans les fichiers des services de sécurité, mais des vérifications sont en cours auprès de la police technique et scientifique.

Les investigations se poursuivent afin de retrouver le principal receleur, actuellement en fuite et considéré comme un maillon central du réseau de revente. Les mis en cause ont été placés en garde à vue prolongée dans le respect des procédures légales, tandis que l’enquête continue au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre les réseaux de vol et de recel.

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