Italie : deux Sénégalais interpellés après des incidents violents à Gênes et Parme

XALIMANEWS: Deux ressortissants sénégalais ont été interpellés en Italie à la suite de faits distincts survenus dans les villes de Gênes et Parme, selon des informations rapportées par la presse locale et relayées par Les Échos.

Dans le premier cas, à Gênes, un homme d’une trentaine d’années a été arrêté dans un supermarché après une tentative de vol d’une bouteille d’alcool. Repéré par un agent de sécurité, il aurait violemment réagi en le frappant au visage avant de le menacer avec un objet tranchant improvisé afin de faciliter sa fuite. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis son arrestation sur place. Déjà connu des services de police pour d’autres faits, il a été placé en détention.

Dans une seconde affaire survenue à Parme, une altercation dans le quartier d’Oltretorrente a dégénéré en agression. Un homme de 44 ans est accusé d’avoir attaqué un quinquagénaire à l’aide d’une bouteille. La victime a été rapidement prise en charge par les secours, tandis que le suspect a été interpellé peu après les faits par les autorités italiennes.

Les deux affaires, distinctes mais survenues dans un laps de temps rapproché, font désormais l’objet de procédures judiciaires en Italie, où les suspects devront répondre de leurs actes devant la justice.