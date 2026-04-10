Plateau : la police met fin à une activité illégale au cœur de la ville, les « tentes » clandestines de la Rue Vincens démantelées

XALIMANEWS: Une opération de police a permis de mettre fin à une activité clandestine au cœur de Dakar, plus précisément aux abords de la Rue Vincens, dans le quartier du Plateau.

Deux personnes, Aboubakry Mall dit Abdou Sané (41 ans), se présentant comme gérant de parking, et Fatou Niang (42 ans), ont été déférées au parquet pour plusieurs chefs d’accusation, notamment racolage, trouble à l’ordre public, installation de structures improvisées et proxénétisme présumé.

Une intervention policière déclenchée par des riverains

Dans la nuit du 6 au 7 avril, une patrouille du commissariat du Plateau a été alertée par des cris et une vive altercation signalés près des installations de la Senelec. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert les deux individus en pleine dispute.

Selon les témoignages recueillis dans le voisinage, des installations de fortune étaient régulièrement mises en place le soir dans la zone, perturbant la tranquillité des habitants et l’activité normale du secteur.

Des accusations croisées entre les mis en cause

Interrogée par les enquêteurs, la femme interpellée aurait expliqué être en conflit avec le gérant présumé, affirmant qu’elle refusait certaines conditions liées à cette activité. De son côté, l’homme mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés, sans convaincre les autorités.

Une enquête en cours

Les deux suspects ont été placés à la disposition de la justice. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur réelle de l’activité et d’éventuelles complicités dans ce secteur du centre-ville de Dakar, où les forces de sécurité disent renforcer régulièrement les opérations de contrôle