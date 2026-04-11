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Grève des transports : comment Bassirou Diomaye Faye a désamorcé la crise

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XALIMANEWS: La grève des transports routiers, qui paralysait une bonne partie du pays depuis plusieurs jours, a finalement pris fin, offrant un soulagement aux usagers. Ce dénouement a été rendu possible grâce à l’intervention directe du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Selon les quotidiens, la Fédération des syndicats des transports routiers a annoncé, vendredi 10 avril 2026, la levée de son mot d’ordre de grève, en vigueur depuis le 30 mars. Après une dizaine de jours de perturbations majeures, un accord partiel a été trouvé entre les différentes parties.

D’après Le Soleil, cette crise s’est conclue après “dix jours de paralysie”, avec un terrain d’entente sur 4 des 10 points inscrits dans la plateforme revendicative des transporteurs. Libération précise que parmi les mesures adoptées figure la levée de l’interdiction des transports interurbains de nuit, une décision fortement attendue par les acteurs du secteur.

Pour L’Info, “Diomaye désamorce la grève”, marquant ainsi le début d’un retour progressif à la normale dans le transport routier. Une analyse partagée par plusieurs observateurs, qui saluent l’implication du chef de l’État dans le règlement de cette crise.

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De son côté, L’As indique que les discussions ont permis de dégager un consensus sur plusieurs points clés, notamment les tracasseries routières, la circulation nocturne entre 00h et 05h, la concurrence jugée déloyale dans le secteur, ainsi que la question de la sécurité sociale des travailleurs du transport.

Enfin, Walfquotidien souligne que Bassirou Diomaye Faye a “pesé de tout son poids” pour parvenir à ce compromis, en incitant les ministres concernés à trouver un accord avec la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSTRS), à l’origine du mouvement d’humeur.

Après plusieurs jours de blocage, cette sortie de crise ouvre désormais la voie à une reprise progressive des activités, même si des points de désaccord subsistent encore entre les parties.

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