Actualites

Pédophilie et viol : un bilan préoccupant malgré le durcissement de la loi

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Six ans après l’entrée en vigueur de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal, le bilan met en lumière une situation préoccupante. Au total, 1 510 victimes ont été recensées, dont 342 enfants âgés de moins de 13 ans, révélant l’ampleur persistante des violences sexuelles malgré le durcissement du cadre légal.

Ces données ont été examinées lors d’une journée de réflexion organisée par Association des femmes magistrates du Sénégal. Cette rencontre a permis d’évaluer les avancées apportées par la loi, tout en les confrontant aux réalités du terrain.

Si le texte a permis des progrès notables sur le plan juridique, les participants ont souligné plusieurs limites importantes. Des résistances sociales continuent de freiner la dénonciation des faits, tandis que des lenteurs judiciaires persistent dans le traitement des dossiers. À cela s’ajoutent des insuffisances dans la prise en charge des victimes, notamment sur les plans psychologique, médical et juridique.

Ainsi, malgré les acquis enregistrés, les acteurs du secteur appellent à renforcer l’application de la loi et à améliorer les dispositifs d’accompagnement afin d’offrir une réponse plus efficace et humaine aux victimes.

DEPECHES

Grève des transports : comment Bassirou Diomaye Faye a désamorcé la crise
Ousmane Sonko fixe les mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en moutons pour la Tabaski 2026
Sénégal : une proposition de loi pour réformer les règles d’inéligibilité électorale
Musées universels : la vision de Souleymane Bachir Diagne pour le Sénégal
Share This Article
Previous Article Loi électorale : le débat sur Ousmane Sonko refait surface
Next Article Grève des transports : comment Bassirou Diomaye Faye a désamorcé la crise
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Italie : deux Sénégalais interpellés après des incidents violents à Gênes et Parme

Actualites

Bignona : Comment la Police a démantelé un réseau de vol et de recel de marchandises…

A la UneActualites

Dette, jeunesse, dépendance : Ousmane Sonko secoue le débat sur la souveraineté africaine

A la UneActualites

Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce une nouvelle ère pour la justice

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Bouba vs Petit Lo : le choc des jeunes loups à l’Arène nationale, duel de techniciens

Football

Coupe du monde 2026 : aucun arbitre sénégalais sélectionné, 7 Africains retenus

Football

Football Angola : Aliou Cissé nommé entraîneur des Palancas Negras

Football

Explosion des Lionceaux : le Sénégal écrase le Maroc 4-0 et file en finale !

Football

Supporters sénégalais incarcérés : Patrice Motsepe reconnaît une responsabilité de la CAF