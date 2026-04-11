Pédophilie et viol : un bilan préoccupant malgré le durcissement de la loi

XALIMANEWS: Six ans après l’entrée en vigueur de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal, le bilan met en lumière une situation préoccupante. Au total, 1 510 victimes ont été recensées, dont 342 enfants âgés de moins de 13 ans, révélant l’ampleur persistante des violences sexuelles malgré le durcissement du cadre légal.

Ces données ont été examinées lors d’une journée de réflexion organisée par Association des femmes magistrates du Sénégal. Cette rencontre a permis d’évaluer les avancées apportées par la loi, tout en les confrontant aux réalités du terrain.

Si le texte a permis des progrès notables sur le plan juridique, les participants ont souligné plusieurs limites importantes. Des résistances sociales continuent de freiner la dénonciation des faits, tandis que des lenteurs judiciaires persistent dans le traitement des dossiers. À cela s’ajoutent des insuffisances dans la prise en charge des victimes, notamment sur les plans psychologique, médical et juridique.

Ainsi, malgré les acquis enregistrés, les acteurs du secteur appellent à renforcer l’application de la loi et à améliorer les dispositifs d’accompagnement afin d’offrir une réponse plus efficace et humaine aux victimes.