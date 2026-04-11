Loi électorale : le débat sur Ousmane Sonko refait surface

XALIMANEWS: Une nouvelle proposition de loi portant modification du Code électoral alimente le débat politique au Sénégal. Selon des informations rapportées par L’Observateur, le texte introduit un changement majeur : l’inéligibilité ne serait plus une conséquence automatique d’une condamnation judiciaire, mais deviendrait une peine complémentaire que le juge pourra décider ou non de prononcer.

Cette évolution juridique, si elle est adoptée, pourrait profondément transformer le paysage politique sénégalais. Elle redonne surtout une actualité brûlante à la situation de Ousmane Sonko. D’après L’As, la réforme relance clairement le débat autour du Premier ministre, toujours concerné par des restrictions liées à son éligibilité, malgré sa participation aux élections législatives de 2024.

Au cœur de la controverse se trouve sa condamnation définitive prononcée en juillet dernier. Ousmane Sonko avait écopé de six mois de prison avec sursis et de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour diffamation. Une décision qui, en première instance, l’avait écarté de la course à la présidentielle de 2024, marquant un tournant majeur dans sa trajectoire politique.

Les partisans de la réforme, issus du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, défendent une volonté de modernisation du système électoral. Dans l’exposé des motifs, ils estiment que certaines sanctions, notamment l’inéligibilité automatique, peuvent porter atteinte à la “vitalité démocratique”. Ils plaident ainsi pour un encadrement plus souple, laissant au juge le soin d’apprécier la nécessité et la durée d’une telle mesure.

En toile de fond, cette initiative soulève des interrogations majeures : s’agit-il d’un simple ajustement juridique ou d’une réforme taillée pour redéfinir les règles du jeu politique ? Une chose est sûre, le débat sur l’éligibilité au Sénégal est loin d’être clos.