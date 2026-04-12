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Visa Italie/Espagne : comment une dame a soutiré plus de 6 millions FCFA à ses victimes

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XALIMANEWS. Une affaire d’escroquerie aux visas secoue le quartier de Grand-Yoff, à Dakar. Le Commissariat d’arrondissement a déféré, le 8 avril 2026, une dame devant le parquet pour des faits portant sur un préjudice estimé à 6 100 000 FCFA. Cette interpellation fait suite à plusieurs plaintes déposées par des victimes abusées par de fausses promesses de voyage vers l’Europe.

Selon les éléments de l’enquête, la mise en cause proposait à ses cibles l’obtention de visas pour l’Italie et l’Espagne. En contrepartie, elle exigeait des sommes importantes, sans jamais concrétiser les démarches annoncées. Ce mode opératoire, malheureusement courant, s’appuie sur l’espoir d’émigration pour piéger des personnes en quête d’opportunités à l’étranger.

Les investigations ont permis de reconstituer les montants versés par les victimes. L’une d’elles a déboursé 650 000 FCFA pour un visa pour l’Italie, sans suite ni remboursement. Une autre a transféré 3 050 000 FCFA via l’application Wave pour un projet de voyage en Espagne qui n’a jamais abouti. Une troisième victime a remis 3 000 000 FCFA pour un voyage incluant le billet d’avion, avant de se retirer face aux doutes. Enfin, une quatrième personne a versé 970 000 FCFA et reçu en retour un faux document attestant d’un rendez-vous à l’ambassade d’Espagne.

Confrontée aux preuves recueillies et aux déclarations concordantes des plaignants, la suspecte a reconnu les faits lors de son audition. Placée en garde à vue, elle a ensuite été déférée devant le parquet, où elle devra répondre de ses actes.

Cette affaire remet en lumière la persistance des arnaques liées aux visas au Sénégal. Les autorités appellent à la vigilance et insistent sur la nécessité de passer exclusivement par les canaux officiels pour toute procédure de voyage, afin d’éviter de tomber dans ce type de piège.

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