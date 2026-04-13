Meurtre à Rufisque : un suspect se livre après avoir poignardé mortellement un jeune à Santhiaba

XALIMANEWS: Un drame sanglant s’est produit dans le quartier de Santhiaba, plongeant la commune de Rufisque dans l’émoi. Un jeune homme a été mortellement poignardé à la suite d’une violente altercation survenue dans la nuit, aux alentours de 23 heures, dans une ruelle du quartier.

L’alerte a été donnée après une déclaration de mort violente émise par l’Hôpital Youssou Mbargane Diop. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été impliquée dans une bagarre qui a rapidement dégénéré. Au cours de l’affrontement, elle a reçu un coup de couteau à la cuisse gauche, une blessure qui s’est révélée fatale.

Évacué en urgence vers la structure hospitalière, le jeune homme n’a malheureusement pas survécu. Malgré la prise en charge médicale, il a succombé à ses blessures aux environs de 5 heures du matin, laissant derrière lui une famille sous le choc.

Les éléments de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque, mobilisés dès le signalement, ont rapidement progressé dans leurs investigations. Le principal suspect s’est finalement présenté de lui-même aux autorités, affirmant craindre des représailles de la part de l’entourage de la victime.

Lors de son audition, les enquêteurs ont relevé que le mis en cause présentait une blessure au genou droit. Celui-ci a indiqué avoir reçu des soins dans un centre de santé de la zone, renforçant l’hypothèse d’une confrontation violente entre les deux parties.

Placée en garde à vue, la personne interpellée fait désormais l’objet d’une enquête approfondie. Les policiers cherchent à reconstituer le fil exact des événements afin de déterminer les responsabilités dans ce drame qui remet au goût du jour la problématique des violences urbaines dans certaines localités de la banlieue dakaroise.