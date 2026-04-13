Affaire sensible à Kaolack : une adolescente sourde-muette enceinte, le suspect évoque une relation née à la plage

XALIMANEWS: Un grave fait divers secoue la ville de Kaolack. La Sûreté urbaine du Commissariat central a interpellé un individu pour viol sur mineure, selon des informations communiquées par la Police nationale du Sénégal.

L’interpellation fait suite à un soit-transmis du parquet consécutif à une plainte déposée par le père de la victime. Ce dernier accuse le mis en cause d’avoir abusé sexuellement de sa fille, une adolescente sourde-muette, des faits qui auraient entraîné une grossesse.

D’après les éléments rapportés par les enquêteurs, le suspect aurait conduit la jeune fille dans une maison située au quartier Ndangane après l’avoir fait quitter son établissement scolaire. La victime aurait ensuite révélé les faits à sa mère, évoquant des abus remontant au mois de Ramadan 2026.

Un certificat médical joint au dossier atteste d’une grossesse estimée à huit semaines et cinq jours, selon les informations transmises aux enquêteurs.

Interpellé le 12 avril 2026, le suspect a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime. Toutefois, il soutient qu’il s’agissait de rapports consentis, affirmant entretenir une relation avec elle après leur rencontre à la plage de Koundam.

Placée en garde à vue, la personne interpellée reste à la disposition des enquêteurs. L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités dans cette affaire