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Kaolack : fin de cavale pour un réseau spécialisé dans le vol de bétail

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XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong, à Kaolack, a démantelé un réseau spécialisé dans le vol de bétail. Deux individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis de nuit en réunion et recel.

L’opération fait suite à une mission d’investigation menée par les forces de l’ordre. Le 10 avril 2026, les policiers ont découvert une importante quantité de bétail volé dissimulée au domicile de l’un des suspects. Lors de son interrogatoire, ce dernier a tenté de s’expliquer de manière confuse, évoquant des vendeurs dont il ne se souvenait plus, tout en reconnaissant néanmoins l’achat frauduleux de deux bœufs.

Les recherches poursuivies par les enquêteurs ont permis l’arrestation d’un second membre du réseau. Celui-ci a reconnu les faits lors de son audition. Un troisième complice est toujours en fuite et activement recherché par les services de sécurité.

L’opération a également permis la récupération de plusieurs animaux, dont 03 bœufs, 07 moutons et 02 chèvres, qui ont été placés sous scellés.

À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés devant le parquet. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller le troisième complice, ainsi que de déterminer l’origine exacte du cheptel saisi.

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