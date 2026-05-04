Drame à Louga : un policier perd la vie dans un accident de la route

XALIMANEWS: Un policier en service au commissariat urbain de Pikine, à Saint-Louis, a tragiquement perdu la vie ce dimanche dans un accident de la circulation survenu vers 13h26, à hauteur de Ndam, un village situé dans la commune de Nguindilé, dans le département de Louga.

Selon une source sécuritaire, la victime se rendait à Dakar pour assister à des funérailles. Elle était accompagnée de sa sœur, de son cousin ainsi que d’une autre personne prise en cours de route.

Le drame s’est produit lorsque le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, avant de percuter violemment un arbre en bordure de route.

Le corps sans vie du policier a été acheminé à la morgue d’un établissement hospitalier de la zone. Les trois autres occupants du véhicule, blessés, ont été secourus par les sapeurs-pompiers et sont actuellement pris en charge.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.