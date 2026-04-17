Affaire Pape Cheikh Diallo: Ibrahima Magib Seck au cœur d’un vaste réseau entre Dakar et Saly

XALIMANEWS: L’enquête menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans l’affaire des homosexuels continue de révéler l’ampleur d’un dossier qualifié de « tentaculaire » par des sources judiciaires.

Après l’arrestation de plusieurs suspects, dont Pape Cheikh Diallo, les investigations ont connu un tournant décisif avec les révélations impliquant Ibrahima Magib Seck, présenté comme un élément central du réseau.

Selon Libération dans sa publication du vendredi, à date, 8 de ses présumés «Yoss» ont été inculpés, 6 dont le présentateur Ousmane Kadior Cissé, ont fait des aveux, certains évoquant partois des rapports payants.

Les aveux de Ibrahima Magib Seck, combinés à l’exploitation technique de son téléphone, ont permis aux enquêteurs de mettre au jour ce qui serait une filière bien structurée opérant entre Dakar et Saly.

Selon toujours la même source, interpellé et placé sous mandat de dépôt,l’adjoint maire de Ouakam Chérif Aly Diatta a, pour sa part, livré des explications jugées confuses par les enquêteurs. Il aurait notamment évoqué son passé de cuisinier-serveur dans un hôtel de standing, où il dit avoir fait la connaissance de certains des individus aujourd’hui sous investigation.

L’enquête se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités dans cette affaire sensible, qui continue de susciter de nombreuses réactions.