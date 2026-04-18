Saraya : 17 cases détruites et deux blessés graves dans un incendie à Sékhoto

XALIMANEWS: Un incendie d’origine encore inconnue a détruit 17 cases et fait deux blessés graves, vendredi vers 6 heures du matin, au village de Sékhoto, dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya (sud-est), a appris l’APS de source sécuritaire.

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les habitants ont été réveillés par le bruit des flammes, qui seraient parties d’un bar clandestin situé à proximité des habitations.

Face à la violence du feu, les populations se sont mobilisées avec les moyens du bord pour tenter de maîtriser l’incendie, en vain. Les flammes se sont rapidement propagées, réduisant en cendres 17 cases entièrement consumées.

Le sinistre a également fait deux blessés graves. Les victimes ont d’abord été évacuées au poste de santé de Diakhaling avant d’être transférées au centre hospitalier régional de Kédougou pour une meilleure prise en charge.

D’importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment la destruction de deux motocyclettes, de deux groupes électrogènes ainsi que la perte d’une somme d’argent non négligeable.

Les éléments de la brigade territoriale se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie.