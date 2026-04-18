Sokhna Aida Diallo dévoile ses engagements

XALIMANEWS: La veuve du guide spirituel des Thiantacounes, Sokhna Aïda Diallo a fait part, vendredi, de son engagement à perpétuer la commémoration de la journée du 17 avril, pour préserver l’héritage de son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune.

Le 17 avril commémorant la rencontre, en 1946 à Tassette (Thiès), entre le guide spirituel des Thiantacounes feu Serigne Cheikh Béthio Thioune, et le défunt Khalife général des Mourides feu Serigne Saliou Mbacké, donne lieu chaque année à un rassemblement à Médinatoul Salam, une localité de la commune de Malicounda (département de Mbour, ouest). Cette commémoration a été initiée par Cheikh Béthio Thioune lui-même.

”Le 17 avril est une journée de grâce, de pardon et de partage”, a dit Sokhna Aïda Diallo, lors de ce rendez-vous annuel de Médinatou Salam”, [C’est], a-t-elle ajouté, un grand jour pour nous, car c’est une mission que nous nous sommes engagés à perpétuer, pour préserver l’héritage de Serigne Cheikh Béthio Thioune“.

A Médinatoul Salam, où vivait le Cheikh, règne une ambiance marquée par la déclamation des “khassaïdes” (poèmes du fondateur du Mouridisme), pour marquer la date.

Des fidèles, des personnalités religieuses et politiques, ainsi que des populations riveraines, sont venues nombreux commémorer cet évènement important pour les Thiantacounes, une branche de la confrérie Mouride.

”Ce jour est primordial pour tous les disciples Thiantacounes, car il marque la rencontre d’un guide spirituel, le maître et son talibé“, souligne Alain Ben Omar Diop, un disciple.

Pour lui, ”Serigne Béthio Thioune a ressenti le besoin de rendre grâce à Dieu à travers la commémoration de sa première rencontre avec Serigne Saliou, car pour lui (Cheikh Béthio), sans cette date, n’aurait pas connu le vénéré Serigne Saliou Mbacké”.

”Ce jour fut l’un des plus importants pour Serigne Béthio Thioune. C’est lui-même qui a commencé à le célébrer, en immolant des bêtes, du chameau au coq, en passant par les bœufs, les moutons, les chèvres et autres“, a-t-il souligné.

”La commémoration de cette date appelle à la préparation de nourritures aussi succulentes que copieuses, à donner à tout venant, sans distinction aucune“, a rappelé Alain Ben Omar Diop.