Celebrites

Sokhna Aida Diallo dévoile ses engagements

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: La veuve du guide spirituel des Thiantacounes, Sokhna Aïda Diallo a fait part, vendredi, de son engagement à perpétuer la commémoration de la journée du 17 avril, pour préserver l’héritage de son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune.

Le 17 avril commémorant la rencontre, en 1946 à Tassette (Thiès), entre le guide spirituel des Thiantacounes feu Serigne Cheikh Béthio Thioune, et le défunt Khalife général des Mourides feu Serigne Saliou Mbacké, donne lieu chaque année à un rassemblement à Médinatoul Salam, une localité de la commune de Malicounda (département de Mbour, ouest). Cette commémoration a été initiée par Cheikh Béthio Thioune lui-même.

”Le 17 avril est une journée de grâce, de pardon et de partage”, a dit Sokhna Aïda Diallo, lors de ce rendez-vous annuel de Médinatou Salam”, [C’est], a-t-elle ajouté, un grand jour pour nous, car c’est une mission que nous nous sommes engagés à perpétuer, pour préserver l’héritage de Serigne Cheikh Béthio Thioune“.

A Médinatoul Salam, où vivait le Cheikh, règne une ambiance marquée par la déclamation des “khassaïdes” (poèmes du fondateur du Mouridisme), pour marquer la date.

DEPECHES

Injures contre le lutteur Franc : « Pimpi » écope de 6 mois avec sursis
Ousmane Sonko fixe les mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en moutons pour la Tabaski 2026
La vérité sur l’affaire: Un de ses proches raconte ce qui s’est réellement passé
Affaire Pape Cheikh Diallo : Malick Gakou en colère, traîne ses trois accusateurs devant la justice

Des fidèles, des personnalités religieuses et politiques, ainsi que des populations riveraines, sont venues nombreux commémorer cet évènement important pour les Thiantacounes, une branche de la confrérie Mouride.

”Ce jour est primordial pour tous les disciples Thiantacounes, car il marque la rencontre d’un guide spirituel, le maître et son talibé“, souligne Alain Ben Omar Diop, un disciple.

Pour lui, ”Serigne Béthio Thioune a ressenti le besoin de rendre grâce à Dieu à travers la commémoration de sa première rencontre avec Serigne Saliou, car pour lui (Cheikh Béthio), sans cette date, n’aurait pas connu le vénéré Serigne Saliou Mbacké”.

”Ce jour fut l’un des plus importants pour Serigne Béthio Thioune. C’est lui-même qui a commencé à le célébrer, en immolant des bêtes, du chameau au coq, en passant par les bœufs, les moutons, les chèvres et autres“, a-t-il souligné.

”La commémoration de cette date appelle à la préparation de nourritures aussi succulentes que copieuses, à donner à tout venant, sans distinction aucune“, a rappelé Alain Ben Omar Diop.

Share This Article
Previous Article Entretien avec Moussa Beye sur le régime Diomaye–Sonko : « Absence de vision, crise sociale et rupture introuvable »
Next Article Saraya : 17 cases détruites et deux blessés graves dans un incendie à Sékhoto
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Celebrites

Affaire Pape Cheikh Diallo/ Honneur attaqué : Eumeu Sène brise le silence

Celebrites

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: L’enquête s’emballe, les aveux continus faceaux preuves techniques

Celebrites

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : de Keur Massar à Saint-Louis, un dossier aux ramifications élargies

Celebrites

Arrestation du tiktokeur Zale Mbaye : les détails d’une traque menée entre Dakar et Nioro

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

Sports

ONE Championship: Reug Reug remet sa ceinture en jeu dans un combat explosif à Bangkok

Football

Nice – Le Havre (1-1) : duel au sommet entre deux gardiens sénégalais en grande forme

Football

À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

Lutte

K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes