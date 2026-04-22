Politique

Élections locales 2027: Réunion stratégique du Parti socialiste, ce mercredi

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XALIMANEWS: Le Parti socialiste accélère ses préparatifs en vue des prochaines élections territoriales. À l’initiative de Serigne Mbaye Thiam, une rencontre stratégique est prévue ce mercredi à 17 heures à la Maison du parti Léopold Sédar Senghor.

Cette réunion de haut niveau va rassembler les membres de la commission électorale du comité central, mais également plusieurs responsables locaux, dont des présidents de conseils départementaux, des maires et des figures pressenties pour porter les couleurs du parti lors des échéances à venir.

Selon une note interne signée par le secrétaire permanent Cheikh S. Seye, les échanges porteront essentiellement sur l’organisation du parti face aux défis électoraux et sur les grandes orientations stratégiques à adopter.

Dans un contexte politique marqué par une forte compétition, cette rencontre apparaît comme une étape clé pour le PS, qui cherche à renforcer sa présence sur le terrain et à affiner sa stratégie en vue des scrutins locaux.

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