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Fonction publique, routes, écoles : l’État revendique des avancées concrètes

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XALIMANEWS: Face à une demande sociale toujours forte et un climat social longtemps marqué par des tensions, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a fait le point sur l’évolution du Pacte de stabilité sociale. L’annonce a été faite lors du rendez-vous gouvernemental consacré aux questions d’actualité.

Selon les informations rapportées, ce pacte signé entre l’État, les organisations syndicales et le patronat repose sur un ensemble de 87 engagements étalés sur trois ans. L’objectif affiché est triple : renforcer la paix sociale, accélérer la modernisation de l’administration publique et améliorer durablement les conditions de travail des agents.

Dans un autre registre, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a présenté un état des lieux détaillé des grands projets en cours dans le pays. Routes, aéroports, infrastructures sportives et universitaires ont été passés en revue. Le ministre a évoqué des chantiers déjà finalisés, d’autres en phase d’achèvement, ainsi que plusieurs ouvrages prêts à être inaugurés dans les prochaines semaines, sous réserve du calendrier officiel des autorités.

Lors de cette même rencontre gouvernementale, plusieurs départements ministériels ont défendu les actions de l’exécutif. Le secteur de l’éducation, les infrastructures et la fonction publique ont été particulièrement mis en avant comme des domaines où des progrès sont en cours.

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Les autorités insistent sur une dynamique de réformes et de résultats, avec la volonté de corriger des déséquilibres anciens et d’accélérer la transformation des services publics. Toutefois, elles reconnaissent également la persistance de défis sociaux et économiques importants, nécessitant un dialogue constant avec les partenaires sociaux.

Sur le plan des infrastructures, Déthié Fall affirme vouloir imprimer une nouvelle dynamique à la gestion des projets publics. Plusieurs ouvrages longtemps attendus seraient désormais finalisés et en attente de mise en service officielle.

Dans la presse nationale, certains titres évoquent une volonté du gouvernement de présenter un bilan concret à l’approche des prochains rendez-vous électoraux, avec une série d’inaugurations annoncées dans les mois à venir.

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