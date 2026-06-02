Politique

Pastef entre fermeté et divisions après la formation du nouveau gouvernement

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XALIMANEWS: L’annonce de la non-participation de Pastef au nouveau gouvernement continue de provoquer des remous au sein du parti. Alors que la ligne définie par le Comité exécutif national (Comex) semblait claire, plusieurs responsables ont choisi de rester dans l’équipe gouvernementale, suscitant une vague de contestations et de sanctions au niveau des structures locales.

Parmi les personnalités concernées figurent notamment Dr Ibrahima Sy, Yankhoba Diémé, Dr Alioune Dione, Moussa Bala Fofana, Bakary Sarr et Abdou Lakhad Ndiaye. Leur maintien au sein du gouvernement est perçu par certains militants comme un acte de défiance à l’égard des orientations arrêtées par la direction du parti.

La réaction ne s’est pas fait attendre. À Bignona, la section locale de Pastef a annoncé l’exclusion du nouveau ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé. À Podor, les responsables locaux ont également déclaré l’exclusion de Dr Ibrahima Sy. Du côté de Keur Massar, Marie Angélique Diouf a vu son soutien retiré par la structure locale du parti.

Cette série de décisions illustre les tensions grandissantes qui traversent actuellement Pastef. Entre discipline partisane et participation à l’exécutif, plusieurs responsables semblent avoir choisi leur camp, au risque de provoquer une confrontation ouverte avec la base militante.

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Dans le même temps, plusieurs alliés de Pastef conservent leurs portefeuilles ministériels. C’est le cas de Dethie Fall, Moustapha Guirassy, Boubacar Camara, Mamadou Lamine Dianté et Cheikh Tidiane Dièye, qui demeurent membres de la nouvelle équipe gouvernementale.

Cette situation soulève désormais de nombreuses interrogations sur la capacité du parti à maintenir son unité face aux enjeux du pouvoir. Ce qui apparaissait comme un simple remaniement gouvernemental pourrait bien se transformer en l’une des plus sérieuses zones de turbulence politiques depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye.

PIDvito

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