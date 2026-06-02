Politique

Pourquoi Boubacar Camara est l’une des nominations marquantes du nouveau gouvernement

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XALIMANEWS: Nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le nouveau gouvernement formé ce lundi 1er juin 2026 sous l’autorité du président Bassirou Diomaye Faye, Boubacar Camara fait son entrée à la tête d’un département stratégique pour l’avenir du Sénégal. Son arrivée marque la promotion d’un haut fonctionnaire au parcours exceptionnel, forgé dans plusieurs des administrations les plus exigeantes du pays.

À 67 ans, Boubacar Camara succède à Daouda Ngom et hérite d’un secteur confronté à de nombreux défis, notamment l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur, le développement de la recherche et l’adaptation des formations aux besoins du marché de l’emploi.

Originaire de Dakar, le nouveau ministre présente un profil rare au sein de l’administration sénégalaise. Juriste de formation, il a également été marin, douanier, avocat et inspecteur général d’État. Son parcours débute à l’École nationale de formation maritime avant un passage par la Marine nationale, puis l’École des douanes, où il entame une brillante carrière administrative.

Entre 2000 et 2004, il dirige la Direction générale des Douanes, l’une des institutions les plus stratégiques du pays. Cette expérience lui permet d’acquérir une solide réputation de gestionnaire rigoureux et de serviteur de l’État. Soucieux de renforcer son expertise, il poursuit parallèlement des études supérieures qui le conduisent jusqu’au doctorat en droit obtenu à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, en France.

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En 2008, il franchit une nouvelle étape en prêtant serment au barreau de Paris, ajoutant ainsi la profession d’avocat à un parcours déjà particulièrement riche. Cette double compétence administrative et juridique contribue à renforcer son statut de technocrate chevronné.

Avant sa nomination au ministère de l’Enseignement supérieur, Boubacar Camara occupait depuis avril 2025 les fonctions de ministre, Secrétaire général du Gouvernement. À ce poste clé, il était au cœur du fonctionnement de l’exécutif et du suivi des grandes orientations gouvernementales.

Avec cette nomination, les autorités misent sur l’expérience, la discipline administrative et la maîtrise des dossiers publics pour conduire les réformes attendues dans l’enseignement supérieur. Un nouveau défi pour celui que beaucoup considèrent comme l’un des grands commis de l’État sénégalais.

PIDvito

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