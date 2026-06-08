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Yeumbeul : un père arrêté après des accusations d’abus sur sa fille mineure

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XALIMANEWS: Une affaire particulièrement troublante secoue la commune de Yeumbeul. Un homme de 42 ans, identifié sous le nom d’Amadou Ndiaye, a été interpellé dans le cadre d’une enquête portant sur de présumés abus commis sur sa fille âgée de 14 ans.

Selon les informations rapportées par Libération, l’adolescente aurait confié à sa grand-mère puis à sa mère des faits qu’elle affirme avoir subis alors qu’elle vivait avec son père. Ces révélations ont conduit à l’ouverture d’une enquête.

Les investigations auraient permis aux enquêteurs de recueillir plusieurs éléments matériels, notamment des contenus retrouvés dans le téléphone du mis en cause. Les autorités cherchent désormais à établir les circonstances exactes des faits dénoncés.

Entendu par les enquêteurs, le suspect aurait fourni sa version des faits, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer toutes les responsabilités dans ce dossier sensible

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