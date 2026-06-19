Accident aux ICS : trois travailleurs grièvement brûlés après l’explosion d’un transformateur

XALIMANEWS: Trois travailleurs ont été grièvement blessés jeudi sur le site minier des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), situé dans la commune de Darou Khoudoss, à la suite de l’explosion d’un transformateur électrique lors d’une opération de manutention.

Selon des témoignages recueillis sur place, l’accident s’est produit aux environs de 11 heures alors qu’une équipe procédait au déplacement d’une armoire électrique. Un transformateur aurait soudainement explosé, causant de graves brûlures à trois personnes, dont deux travailleurs journaliers et un stagiaire.

Les victimes souffrent notamment de brûlures au deuxième degré. Elles ont été évacuées en urgence vers l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès, où elles reçoivent actuellement des soins.

Cet incident survient moins de deux semaines après un autre drame survenu sur le même site. Le 7 juin dernier, un travailleur journalier, Ahma Sène, avait perdu la vie après une chute dans un bassin d’acide, relançant les préoccupations liées à la sécurité des travailleurs et aux conditions de travail au sein de l’entreprise.

Considérées comme l’un des piliers de l’industrie sénégalaise, les ICS exploitent et transforment les phosphates en acide phosphorique et en engrais. L’entreprise emploie environ 5.000 personnes de manière directe et génère plusieurs milliers d’emplois indirects, avec un recours important à la main-d’œuvre journalière.