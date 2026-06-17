Mondial 2026 : Abdou Wahab Ben Geloune appelle le Sénégal à miser sur ses jeunes Lions

XALIMANEWS: Dans une publication remarquée sur les réseaux sociaux, Abdou Wahab Ben Geloune a lancé un appel en faveur de la jeunesse, estimant que le Sénégal a souvent tendance à attendre qu’un jeune réussisse ailleurs ou atteigne le statut de star avant de lui accorder sa confiance.

Selon lui, cette attitude a déjà été observée par le passé avec plusieurs talents aujourd’hui reconnus. Il cite notamment l’exemple de l’attaquant sénégalais Sadio Mané, dont les débuts avaient suscité de nombreux doutes avant qu’il ne s’impose comme l’un des plus grands joueurs africains de sa génération.

Abdou Wahab Ben Geloune évoque également le cas de Kylian Mbappé. Il rappelle que la France avait fait le choix audacieux de miser sur le jeune attaquant lors de la Coupe du monde 2018, une décision qui s’est révélée gagnante au regard de son parcours exceptionnel.

Convaincu du potentiel de la nouvelle génération, il appelle à accorder davantage de responsabilités aux jeunes talents. « Donnons-lui les clés, la confiance et les responsabilités », plaide-t-il, estimant que les grandes réussites naissent souvent d’un pari assumé sur la jeunesse.

Pour Abdou Wahab Ben Geloune, l’avenir se construit en faisant confiance aux jeunes avant qu’ils ne deviennent des vedettes, et non après. Une réflexion qui relance le débat sur la place accordée à la jeunesse dans les sphères du sport, de la politique et du développement national.