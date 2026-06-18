Accra : Diomaye Faye porte la voix de l’Afrique sur la justice réparatrice

XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a participé à Accra, au Ghana, à la Conférence consultative de haut niveau dédiée aux prochaines étapes de la mise en œuvre de la résolution 80/250 des Nations Unies portant sur la traite transatlantique des esclaves.

Prenant la parole devant plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des ministres, des experts juridiques, des universitaires ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales, le chef de l’État sénégalais a salué l’adoption de cette résolution qu’il considère comme une avancée majeure pour la conscience universelle.

Selon lui, ce texte historique ne doit pas se limiter à une portée symbolique. Il doit plutôt servir de fondement à une nouvelle étape reposant sur la vérité, le devoir de mémoire, la justice et la responsabilité partagée entre les nations.

Le président Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur le fait que la justice réparatrice ne constitue pas une démarche dirigée contre un peuple ou une nation. Elle représente avant tout une exigence morale et historique visant à promouvoir un ordre international plus juste, plus équilibré et davantage respectueux de la dignité humaine.

Réaffirmant l’engagement du Sénégal dans cette dynamique, le chef de l’État a assuré que son pays demeurait disposé à contribuer pleinement aux efforts collectifs menés par l’Afrique, sa diaspora et l’ensemble des partenaires mobilisés pour la reconnaissance des injustices passées, la réconciliation des peuples et la préservation de la dignité humaine.