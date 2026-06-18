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Incident technique à la Cour des comptes : des mesures prises pour limiter les impacts

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XALIMANEWS: La Cour des comptes a annoncé, jeudi, avoir détecté un « incident technique » affectant son système d’information depuis le 15 juin 2026.

Dans un communiqué, l’institution chargée de l’audit et du contrôle des finances publiques indique avoir immédiatement mis en place des mesures conservatoires afin de contenir les effets de cet incident et d’en évaluer l’ampleur.

La Cour précise que ses services techniques travaillent en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour gérer la situation et mener les vérifications nécessaires.

Tout en suivant l’évolution de cet incident avec « vigilance », l’institution réaffirme son engagement à garantir la continuité de ses missions ainsi que la confidentialité des informations dont elle a la charge.

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Aucune précision supplémentaire n’a été donnée, pour le moment, sur la nature de l’incident ni sur son éventuel impact sur les activités de la Cour des comptes.

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