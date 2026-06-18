A la UneActualites

Bourses familiales, RNU, digitalisation : les nouvelles priorités de l’État

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais entend renforcer l’efficacité de ses programmes sociaux destinés aux populations les plus vulnérables. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé la tenue, avant la fin du mois, d’une réunion stratégique consacrée à la coordination des initiatives de protection sociale mises en œuvre par l’État.

Cette rencontre vise à améliorer l’impact des différents dispositifs sociaux sur les bénéficiaires et à assurer une meilleure synergie entre les acteurs impliqués. Parmi les mesures annoncées figure notamment l’installation du comité de suivi du Registre national unique (RNU), ainsi que le lancement effectif de ses travaux.

Le gouvernement prévoit également l’adoption prochaine du manuel de procédures encadrant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des données du RNU. Cet outil est devenu central dans la politique de ciblage des ménages pauvres et vulnérables.

Dans le même élan, les autorités ambitionnent de lancer avant la fin de l’année un projet pilote de digitalisation du paiement des bourses de sécurité familiale. Le versement des allocations à une nouvelle cohorte de bénéficiaires figure également parmi les priorités immédiates de l’exécutif.

DEPECHES

Quand le droit fixe ses frontières : les enseignements de la décision sur Sonko
Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi: Ça bouge
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 17 juin 2026
Assemblée nationale : le recours contre l’intégration de Sonko rejeté pour incompétence

Un comité de pilotage chargé des politiques de filets sociaux devra être installé au plus tard avant la fin du mois. Pour garantir la continuité de ces programmes, le Premier ministre a demandé au ministre des Finances de mobiliser les ressources nécessaires afin de couvrir les échéances restantes de l’année 2026 dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.

Ahmadou Al Aminou Lo a par ailleurs sollicité un point de situation sur le projet de loi d’orientation relatif à la protection sociale, déjà adopté en Conseil des ministres. Le gouvernement souhaite également accélérer le processus concernant le projet de loi sur l’autonomisation économique des femmes. Ces deux textes devraient être examinés par l’Assemblée nationale au cours du second semestre de l’année.

Face à la fragilité persistante de nombreux ménages, aggravée par les difficultés économiques et financières, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour tous les ministères concernés d’intégrer les programmes de filets sociaux dans les plans d’actions d’urgence demandés par le président de la République.

Le communiqué souligne enfin que le processus de mise à jour et d’extension du Registre national unique a été achevé au début de l’année 2026. Désormais, près d’un million de ménages y sont répertoriés, précisément 996 194, dont 57,6 % sont considérés comme pauvres et 42,4 % comme vulnérables. Un chiffre en nette progression par rapport aux 545 000 ménages précédemment enregistrés.

Share This Article
Previous Article Diplomatie : Diomaye Faye attendu au Ghana puis en Allemagne
Next Article Keur Massar Nord : Youssou Adouwa inaugure un complexe commercial de 185 millions FCFA et mise sur l’emploi local
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Tamkharite 2026 : la CONACOC fixe la date de la célébration au 25 juin

A la UneActualites

Éducation nationale : lancement du CFEE 2026 dans 2 081 centres d’examen

Actualites

Haute Cour de justice : Moussa Bocar Thiam conteste l’information sur un mandat d’arrêt international

A la UneFootball

Cruelle fin de match : le Sénégal tombe contre la France (3-1)

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mondial 2026 : deux victoires, quatre nuls, quatre défaites, le bilan mitigé de l’Afrique

Football

La RDC tient tête au Portugal (1-1)

Football

Mondial 2026 : Abdou Wahab Ben Geloune appelle le Sénégal à miser sur ses jeunes Lions

Les lions

Après la défaite, Koulibaly demande le soutien total du public sénégalais

Les lions

Coupe du monde 2026 : Ibrahima Mbaye devient le plus jeune buteur africain de l’histoire