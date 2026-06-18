Bourses familiales, RNU, digitalisation : les nouvelles priorités de l’État

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais entend renforcer l’efficacité de ses programmes sociaux destinés aux populations les plus vulnérables. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé la tenue, avant la fin du mois, d’une réunion stratégique consacrée à la coordination des initiatives de protection sociale mises en œuvre par l’État.

Cette rencontre vise à améliorer l’impact des différents dispositifs sociaux sur les bénéficiaires et à assurer une meilleure synergie entre les acteurs impliqués. Parmi les mesures annoncées figure notamment l’installation du comité de suivi du Registre national unique (RNU), ainsi que le lancement effectif de ses travaux.

Le gouvernement prévoit également l’adoption prochaine du manuel de procédures encadrant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des données du RNU. Cet outil est devenu central dans la politique de ciblage des ménages pauvres et vulnérables.

Dans le même élan, les autorités ambitionnent de lancer avant la fin de l’année un projet pilote de digitalisation du paiement des bourses de sécurité familiale. Le versement des allocations à une nouvelle cohorte de bénéficiaires figure également parmi les priorités immédiates de l’exécutif.

Un comité de pilotage chargé des politiques de filets sociaux devra être installé au plus tard avant la fin du mois. Pour garantir la continuité de ces programmes, le Premier ministre a demandé au ministre des Finances de mobiliser les ressources nécessaires afin de couvrir les échéances restantes de l’année 2026 dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.

Ahmadou Al Aminou Lo a par ailleurs sollicité un point de situation sur le projet de loi d’orientation relatif à la protection sociale, déjà adopté en Conseil des ministres. Le gouvernement souhaite également accélérer le processus concernant le projet de loi sur l’autonomisation économique des femmes. Ces deux textes devraient être examinés par l’Assemblée nationale au cours du second semestre de l’année.

Face à la fragilité persistante de nombreux ménages, aggravée par les difficultés économiques et financières, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour tous les ministères concernés d’intégrer les programmes de filets sociaux dans les plans d’actions d’urgence demandés par le président de la République.

Le communiqué souligne enfin que le processus de mise à jour et d’extension du Registre national unique a été achevé au début de l’année 2026. Désormais, près d’un million de ménages y sont répertoriés, précisément 996 194, dont 57,6 % sont considérés comme pauvres et 42,4 % comme vulnérables. Un chiffre en nette progression par rapport aux 545 000 ménages précédemment enregistrés.