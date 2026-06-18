CFEE, BFEM, Bac : les 17 décisions fortes du Premier ministre pour sécuriser les examens

XALIMANEWS: Réuni ce jeudi 18 juin 2026 à Dakar, sous la présidence du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mouhamed Lo, le Conseil interministériel consacré à la préparation des examens scolaires a adopté une série de mesures destinées à garantir le bon déroulement des évaluations nationales et à poursuivre la modernisation du système éducatif.

Le gouvernement s’est félicité des progrès enregistrés dans l’organisation des examens, notamment en matière de sécurisation des épreuves, de logistique, de digitalisation des procédures et de prise en charge des candidats en situation de handicap. Parmi les innovations majeures de la session 2026 figurent la suppression du concours d’entrée en sixième, la digitalisation intégrale des processus à travers la plateforme ANADOLE ainsi que le renforcement de la lutte contre la fraude.

Les performances enregistrées en 2025 témoignent d’une amélioration notable des résultats. Le taux de réussite au CFEE est passé à 70,73 %, celui du BFEM à 78,59 %, tandis que les examens de la formation professionnelle et technique ont atteint 70,52 %. En revanche, le taux de réussite au baccalauréat, fixé à 47,62 %, continue de susciter des préoccupations et appelle des réformes structurelles.

Afin de garantir la crédibilité des examens de 2026, le Premier ministre a demandé une sécurisation renforcée de l’ensemble du processus, depuis la conception et le stockage des épreuves jusqu’à leur distribution dans les centres d’examen. Les autorités administratives et locales devront également veiller à la disponibilité de l’eau, de l’électricité, de la connexion internet et à la prévention des inondations dans les centres.

Une attention particulière sera accordée à la lutte contre la fraude. Les candidats seront sensibilisés à l’interdiction des téléphones portables et autres appareils connectés. Un dispositif sécurisé de récupération de ces équipements sera mis en place à l’entrée des centres d’examen.

Le gouvernement a également pris des mesures en faveur des candidats en situation de handicap. Les épreuves devront être adaptées aux différents types de handicap, notamment grâce à la transcription en braille, à l’agrandissement des caractères et à l’application du tiers temps pédagogique. Les centres d’examen devront également offrir des conditions d’accueil adaptées.

Concernant le baccalauréat, le ministre de l’Enseignement supérieur est chargé, en collaboration avec le ministère de la Justice, de permettre aux candidats confrontés à des difficultés d’état civil indépendantes de leur volonté de participer à la session de remplacement 2026.

Le Conseil a en outre insisté sur la nécessité d’assurer le paiement rapide et intégral des indemnités des surveillants, correcteurs, examinateurs et autres acteurs impliqués dans l’organisation des examens, grâce à la généralisation du paiement digitalisé.

Pour les prochaines années, plusieurs réformes sont annoncées. Elles concernent notamment l’autonomisation administrative et financière de l’Office du Baccalauréat, la réforme de l’examen du baccalauréat, la création du CFEE et du BFEM arabes, l’académisation du BFEM, la révision de l’âge réglementaire d’accès aux examens ainsi que l’amélioration de la gestion de l’état civil scolaire grâce à l’interconnexion des systèmes d’information de l’Éducation nationale, de la Justice et des Collectivités territoriales.

Le Premier ministre a enfin demandé un suivi rigoureux de toutes les décisions prises, à travers un plan d’action et des évaluations régulières de l’organisation des examens de fin d’année.