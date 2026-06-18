Quand le droit fixe ses frontières : les enseignements de la décision sur Sonko

XALIMANEWS: Le feuilleton autour de la réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale semble avoir trouvé son épilogue juridique. En se déclarant incompétent pour examiner le recours introduit par plusieurs députés de l’opposition, le Conseil constitutionnel n’a pas seulement rendu une décision concernant un homme politique. Il a surtout rappelé un principe fondamental : toutes les controverses politiques ne relèvent pas nécessairement de son champ d’intervention.

Depuis plusieurs semaines, le débat dépassait largement la simple question du retour d’Ousmane Sonko à l’hémicycle. Pour ses partisans comme pour ses adversaires, l’enjeu était devenu éminemment politique. Chacun espérait voir la plus haute juridiction du pays arbitrer un différend qui, en réalité, portait autant sur le droit que sur le rapport de force politique.

Or, le Conseil constitutionnel a choisi une autre voie. Sans se prononcer sur le fond, il a rappelé que sa mission est strictement encadrée par les textes. Une manière de réaffirmer que le juge constitutionnel ne peut pas être sollicité pour trancher tous les conflits institutionnels.

Cette décision ouvre également un autre débat : celui de la clarification des mécanismes de contrôle des actes administratifs pris au sein des institutions de la République. Car si le Conseil constitutionnel n’est pas compétent, la question demeure de savoir quelles sont les voies de recours adaptées dans ce type de situation.

Sur le plan politique, Ousmane Sonko sort renforcé de cette séquence. Son maintien à la tête de l’Assemblée nationale apparaît désormais comme une réalité institutionnelle difficilement contestable. Mais au-delà de son cas personnel, cette affaire aura démontré une fois de plus que le droit et la politique entretiennent des relations complexes, où les attentes des acteurs ne coïncident pas toujours avec les limites fixées par les textes.

À l’heure où le pays est confronté à des défis économiques, sociaux et institutionnels majeurs, cette décision pourrait aussi être interprétée comme une invitation à déplacer le débat du terrain judiciaire vers celui de l’action publique et des résultats attendus par les Sénégalais.