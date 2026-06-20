Réformes constitutionnelles : Sonko met la pression, Diomaye attendu au tournant

XALIMANEWS: Le débat autour de la proposition de loi portant réformes constitutionnelles connaît une nouvelle montée de tension au sommet de l’État. Selon les informations relayées par la presse, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’a pas encore donné suite à la saisine qui lui a été adressée concernant ce texte, alimentant les interrogations au sein de la majorité.

Face à cette situation, le Premier ministre Ousmane Sonko aurait fixé une échéance à l’exécutif, lui accordant jusqu’à lundi pour se prononcer sur la proposition de réforme. À défaut de réponse, une nouvelle réunion est annoncée pour le 24 du mois afin d’envisager la poursuite de la procédure, avec ou sans avis présidentiel.