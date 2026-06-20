Dette publique : le FMI salue les réformes du Sénégal, l’État renforce le pilotage de ses financements

XALIMANEWS: Les relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international semblent entrer dans une phase d’apaisement. Selon L’Info, une « normalisation » est en cours entre Dakar et le FMI, ouvrant la voie à la négociation d’un nouvel accord financier.

Dans une déclaration rendue publique vendredi, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a salué les efforts entrepris par les autorités sénégalaises en matière de transparence budgétaire et de clarification des engagements financiers de l’État. L’institution financière internationale a également reconnu les progrès réalisés dans le traitement du dossier de la dette publique et de la « fausse déclaration » qui avait conduit à la suspension du précédent programme de coopération.

Dans le même temps, le gouvernement poursuit la réorganisation de son administration économique. Selon L’As, une nouvelle Direction générale des Financements et de la Dette a été créée et confiée à Babacar Touré, professionnel issu du secteur bancaire et des marchés financiers. Cette nomination traduit la volonté des autorités de mieux coordonner la gestion des ressources et des emprunts de l’État dans un contexte marqué par des tensions budgétaires.

Pour L’Observateur, cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus large de refonte de la gouvernance financière. Le journal estime que le président Bassirou Diomaye Faye cherche à renforcer le contrôle et la transparence dans la gestion de la dette publique, après les révélations sur des engagements financiers non déclarés. En regroupant plusieurs structures administratives au sein d’une même entité et en confiant sa direction à un spécialiste du secteur privé, l’exécutif entend restaurer la confiance des partenaires financiers, des marchés et du FMI.