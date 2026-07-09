Décision du Conseil constitutionnel : Mamadou Diop Decroix salue « une bonne nouvelle pour la préservation du pouvoir constituant »

XALIMANEWS: La décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution la loi n°18/2026 adoptée par l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions au sein de la classe politique sénégalaise.

Parmi les premières voix à se prononcer figure Mamadou Diop Decroix, qui a salué la décision des sages, y voyant une victoire pour la préservation du pouvoir constituant détenu, selon lui, exclusivement par le peuple sénégalais.

« Une bonne nouvelle pour la préservation du pouvoir constituant qui appartient exclusivement au peuple souverain », a écrit le leader politique dans une publication diffusée peu après l’annonce de la décision du Conseil constitutionnel.

Mamadou Diop Decroix estime par ailleurs qu’aucune majorité parlementaire ne devrait être en mesure de modifier, à elle seule, l’architecture institutionnelle du Sénégal.

« Aucune majorité parlementaire ne devrait pouvoir, à elle seule, redessiner l’architecture institutionnelle de notre pays », a-t-il ajouté.

Cette prise de position intervient alors que la décision du Conseil constitutionnel marque un tournant majeur dans le débat autour de la révision constitutionnelle adoptée le 29 juin dernier par les députés.