Politique

Ndeye Fatou Mbodj Fongip : « Si Diomaye crée son parti, je le rejoindrai sans hésiter »

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XALIMANEWS: L’Administrateur général du FONGIP, Ndeye Fatou Mbodj, a réaffirmé sa loyauté envers le président Bassirou Diomaye Faye, affirmant qu’elle ne pourrait « jamais avoir la conscience tranquille » si elle venait à le trahir.

Selon elle, sa relation avec le chef de l’État remonte à plus de dix ans. Elle décrit Bassirou Diomaye Faye comme « un homme de paix » avec lequel elle partage un long parcours politique et humain.

Revenant sur son engagement politique, Ndeye Fatou Mbodj explique que son adhésion au parti Pastef-Les Patriotes relevait avant tout d’un choix patriotique. « En rejoignant Pastef, j’ai choisi la patrie avant le parti », a-t-elle déclaré.

Elle précise également que son engagement politique n’a jamais été motivé par une quelconque fidélité à une personnalité politique en particulier. « Je ne suis pas entrée dans Pastef pour un projet porté par une seule personne. Je ne me bats pas pour un individu. Je me suis engagée et sacrifiée pour mon pays, pas pour le bonheur d’une personne », a-t-elle soutenu.

Évoquant ses relations avec Ousmane Sonko, elle a tenu à exprimer son respect à son égard tout en soulignant qu’elle ne lui devait rien sur le plan personnel. « J’ai du respect pour Ousmane Sonko, mais si je tournais le dos au président Bassirou Diomaye Faye, ce serait une trahison, et je ne suis pas une traîtresse », a-t-elle affirmé.

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Poursuivant son propos, Ndeye Fatou Mbodj a assuré qu’elle ne trahirait jamais le chef de l’État. « Le président Diomaye est comme un frère pour moi. Nous partageons une histoire et un parcours communs. S’il décidait un jour de créer sa propre formation politique, je le rejoindrais sans la moindre hésitation », a-t-elle conclu

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