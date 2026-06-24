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Incroyable ! Des journalistes et dirigeants de la FSF privés de Sénégal-Irak à cause d’un problème de visa

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XALIMANEWS: Des envoyés spéciaux de plusieurs médias sénégalais ainsi que des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne pourront pas se rendre à Toronto, au Canada, pour couvrir le troisième et dernier match de groupe des Lions du Sénégal contre l’Irak, prévu vendredi dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Cette situation est liée à des contraintes administratives et aux restrictions de voyage en vigueur. Les journalistes et officiels concernés disposent uniquement d’un visa à entrée unique sur le territoire américain. Un déplacement vers le Canada les obligerait à solliciter un nouveau visa pour pouvoir revenir aux États-Unis et poursuivre leur couverture de la compétition.

En conséquence, plusieurs représentants de la presse sénégalaise et de la FSF ont été contraints de renoncer au déplacement à Toronto. Seuls quelques journalistes ayant opté dès le départ pour un itinéraire direct entre le Sénégal et le Canada ont pu rejoindre la ville canadienne.

Sur le plan sportif, les Lions du Sénégal joueront leur avenir dans la compétition face à l’Irak. Battus lors de leurs deux premières sorties contre la France puis la Norvège, les hommes du sélectionneur sénégalais n’ont plus droit à l’erreur.

Une victoire contre les Lions de Mésopotamie est indispensable pour espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes de groupe, lesquels décrocheront les dernières places qualificatives pour les seizièmes de finale du Mondial 2026.

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L’équipe nationale du Sénégal doit quitter les États-Unis ce mercredi en début de soirée pour rejoindre Toronto, où se disputera cette rencontre décisive de la phase de groupes.

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