Politique

Plainte d’AEE Power EPC contre Thierno Alassane Sall : le député dénonce une tentative d’intimidation

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XALIMANEWS: Le député Thierno Alassane Sall a réagi à la plainte déposée contre lui par la société AEE Power EPC, estimant qu’il s’agit d’une nouvelle tentative visant à détourner l’attention des questions de fond qu’il soulève depuis plusieurs mois.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le président du parti République des Valeurs affirme que les 37 milliards de francs CFA au cœur de la controverse auraient notamment servi à financer des honoraires d’avocats en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays.

« Nos 37 milliards ont servi, en partie, à payer des honoraires d’avocats en Côte d’Ivoire et ailleurs », a-t-il écrit.

Thierno Alassane Sall accuse également certains acteurs de chercher à profiter de cette affaire en se présentant comme les représentants d’un individu qu’il qualifie de « fantôme », affirmant que ce dernier se soustrairait à la justice de son pays d’origine, l’Espagne.

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Le député critique par ailleurs l’attitude d’AEE Power EPC, qu’il juge silencieuse face aux interrogations des citoyens sénégalais. Selon lui, la société a choisi de répondre par des procédures judiciaires plutôt que par des explications publiques.

« AEE Power EPC, sourde aux interpellations des citoyens, nous informe par son avocat avoir déposé une plainte, une de plus, cette fois-ci contre ma personne, tout en refusant de répondre à la justice espagnole », a-t-il déclaré.

Pour l’ancien ministre de l’Énergie, cette situation contraste avec les difficultés vécues par de nombreux Sénégalais confrontés aux problèmes d’accès à l’électricité. Il estime que la justice sénégalaise devrait intervenir afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

« Pendant ce temps, des compatriotes, privés d’électricité, vivent dans des conditions inhumaines. La justice sénégalaise devrait, depuis longtemps, mettre un terme à cette tragi-comédie », a conclu Thierno Alassane Sall.

Cette nouvelle sortie intervient alors que le différend opposant le député à AEE Power EPC continue d’alimenter le débat public autour de la gestion des contrats énergétiques et de l’utilisation des fonds engagés dans ce dossier.

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