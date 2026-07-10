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Course au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall obtient le soutien et l’écoute du Pakistan

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XALIMANEWS: En pleine campagne pour le poste de Secrétaire général des Nations unies, Macky Sall a poursuivi, jeudi 10 juillet, sa tournée diplomatique en rencontrant le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, à Islamabad.

L’ancien chef de l’État sénégalais a salué l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par les autorités pakistanaises ainsi que la qualité des échanges qu’il a eus avec son hôte dans le cadre de sa campagne pour la direction de Organisation des Nations unies.

Selon Macky Sall, cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur plusieurs enjeux internationaux majeurs, notamment la nécessité de bâtir une ONU revitalisée, plus efficace et davantage fidèle aux principes fondateurs de sa Charte.

Le candidat sénégalais a également tenu à rendre hommage à l’engagement constant du Pakistan en faveur du multilatéralisme et à sa contribution significative aux opérations de maintien de la paix menées sous l’égide des Nations unies.

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Macky Sall a par ailleurs salué le rôle joué par les dirigeants pakistanais dans la promotion du règlement pacifique des différends internationaux ainsi que leur implication dans la recherche de réponses concertées aux grands défis auxquels le monde est confronté.

Cette étape pakistanaise s’inscrit dans la stratégie diplomatique déployée par l’ancien président sénégalais pour rallier un maximum de soutiens à sa candidature à la tête de l’ONU, dont l’élection du prochain Secrétaire général constitue l’un des rendez-vous diplomatiques majeurs des prochains mois.

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