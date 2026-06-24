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De l’Armée de l’air à l’OACI : la nouvelle mission du Général El Hadji Niang

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XALIMANEWS: Le Général de Brigade Aérienne El Hadji Niang a été nommé représentant du Sénégal auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), marquant une nouvelle étape dans la carrière de cet officier supérieur reconnu pour son expertise et son engagement au service de l’aéronautique nationale.

Pilote chevronné cumulant plusieurs milliers d’heures de vol sur différents types d’aéronefs, notamment au sein de l’Escadrille présidentielle, le Général El Hadji Niang succède à un autre ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air, le Général Pape Souleymane Sarr.

Ancien chef d’état-major de l’Armée de l’air sénégalaise, le Général Niang a joué un rôle majeur dans la modernisation et la montée en puissance des capacités aériennes du Sénégal. Sous son commandement, l’Armée de l’air a connu d’importants progrès grâce à des investissements stratégiques, à l’introduction de nouvelles technologies, au renforcement de la formation des pilotes et techniciens ainsi qu’au développement de la coopération militaire.

En reconnaissance de sa contribution au développement du secteur aéronautique sénégalais, AIBD SA lui a rendu hommage lors d’une cérémonie organisée le 12 juin 2026. À cette occasion, le Directeur général de la structure a salué son parcours exceptionnel ainsi que son engagement constant en faveur du renforcement des relations entre l’Armée de l’air et les acteurs de l’aviation civile.

L’accent a également été mis sur le partenariat développé autour de l’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), qui a permis la formation de nombreux pilotes, techniciens de l’aviation civile et sapeurs-pompiers d’aérodrome, contribuant ainsi au développement des compétences nationales dans le secteur aéronautique.

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Désormais représentant du Sénégal auprès de l’OACI, le Général El Hadji Niang a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement au service du développement de l’aéronautique et de l’aviation civile sénégalaises.

Cette nomination vient récompenser un parcours marqué par le professionnalisme, le leadership et une contribution significative au rayonnement de l’aviation sénégalaise sur les plans national et international.

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