Diomaye, Macky et Karim réunis à Doha : simple coïncidence ou nouveau tournant politique ?

XALIMANEWS: La présence au Qatar du président Bassirou Diomaye Faye, de son prédécesseur Macky Sall et de l’ancien ministre Karim Wade, à l’occasion des obsèques de Son Altesse le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, continue de susciter de nombreuses interrogations et analyses dans la presse sénégalaise.

Le quotidien Libération souligne le caractère symbolique de cette coïncidence diplomatique en rappelant l’adage selon lequel « seules les montagnes ne se rencontrent jamais ». Selon le journal, l’ancien président Macky Sall, également candidat au poste de secrétaire général des Nations unies, a rencontré Karim Wade à Doha où il s’était rendu pour présenter ses condoléances à l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, après le décès de son père.

Le journal relève également que le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour assister aux cérémonies funéraires et qu’à son arrivée à l’aéroport de Doha, il a notamment été accueilli par Karim Wade.

De son côté, L’As évoque « une rencontre Diomaye-Karim-Macky à Doha », estimant que cette présence simultanée dépasse largement le simple cadre protocolaire.

« Dans un contexte de fortes turbulences économiques, la rencontre de Doha entre le président Bassirou Diomaye Faye, son prédécesseur Macky Sall et l’ancien ministre Karim Wade dépasse le simple cadre d’une poignée de main. Elle constitue un signal politique fort, au moment où le Sénégal cherche à retrouver de la stabilité et à rassurer ses partenaires », analyse le quotidien.

Pour sa part, WalfQuotidien rapporte que certains observateurs évoquent déjà « le pacte de Doha » ou encore « la naissance de l’axe Diomaye-Macky-Karim ». Une interprétation alimentée par la présence simultanée des trois figures politiques sénégalaises lors des obsèques de l’ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Si aucune rencontre officielle entre les trois hommes n’a été annoncée, cette convergence exceptionnelle à Doha nourrit déjà les spéculations sur ses éventuelles implications politiques pour le Sénégal.