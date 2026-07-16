Sénégal : la Banque mondiale débloque 103 milliards FCFA pour la Casamance, Kédougou et les infrastructures agricoles

XALIMANEWS: Le Sénégal bénéficie d’un nouveau soutien financier de la Banque mondiale. Selon le quotidien Le Soleil, l’institution financière internationale a accordé au pays deux financements additionnels d’un montant global de 100 millions de dollars, soit environ 103 milliards de francs CFA.

Ces ressources visent principalement à renforcer le développement économique des régions de la Casamance et de Kédougou, deux zones considérées comme stratégiques pour la croissance nationale et la réduction des disparités territoriales.

Le financement permettra également d’accélérer le désenclavement des principaux bassins agricoles du pays à travers l’amélioration des infrastructures de transport et de connectivité. L’objectif est de faciliter l’acheminement des productions agricoles vers les marchés nationaux et internationaux, tout en favorisant l’investissement privé et la création d’emplois dans les zones concernées.

À travers cet appui, la Banque mondiale confirme son engagement aux côtés du Sénégal dans la mise en œuvre de projets structurants destinés à stimuler la croissance économique, renforcer la résilience des territoires et améliorer les conditions de vie des populations.