Politique

Après la décision du Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko surprend par sa réaction

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XALIMANEWS: Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a réagi ce jeudi à la décision rendue par le Conseil constitutionnel concernant la loi de révision de la Constitution adoptée récemment par l’Assemblée nationale.

Dans une déclaration publiée à la suite du verdict des Sages, il a insisté sur le caractère contraignant de cette décision pour l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels du pays.

« Le Conseil constitutionnel vient de prendre une décision. Au-delà des commentaires et avis que peuvent susciter les motivations retenues, une seule chose reste : cette décision s’impose à tous », a-t-il affirmé, avant de conclure par un sobre « Dont acte ».

Pour Ousmane Sonko, cette séquence institutionnelle constitue une démonstration du bon fonctionnement de la démocratie sénégalaise lorsque chaque institution exerce pleinement les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution.

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« Ce cycle nous rappelle qu’en démocratie, lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d’action, aucune crise ne peut survenir », a-t-il souligné.

Le leader de Pastef a également tenu à rassurer les Sénégalais sur la poursuite du travail parlementaire, assurant que l’Assemblée nationale continuera à remplir sa mission au service des citoyens.

« Des lois seront votées ou rejetées pour honorer les engagements pris envers ce vaillant et digne peuple », a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko a enfin conclu son message par un appel à l’unité autour des institutions de la République, en lançant : « Vive le Sénégal ! ».

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