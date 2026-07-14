Politique

Linguère : PASTEF reporte l’inauguration de son siège à cause du Magal de Mbacké Barry

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XALIMANEWS: La Coordination départementale de PASTEF – Les Patriotes de Linguère a annoncé le report de l’inauguration de son nouveau siège départemental, initialement prévue le 18 juillet 2026 à Dahra.

Dans un communiqué, la coordination explique cette décision par la tenue du Magal de Mbacké Barry, considéré comme un événement religieux majeur pour la communauté mouride et l’ensemble de la Oummah musulmane.

L’inauguration du siège ainsi que les activités prévues sont désormais reprogrammées les 8 et 9 août 2026 à Dahra, à l’occasion des « 48 Heures de PASTEF Jolof ».

Selon la Coordination départementale, plusieurs activités marqueront cet événement, notamment l’inauguration officielle du nouveau siège départemental, l’organisation d’une journée de don de sang, le lancement de la campagne de vente des cartes de membre ainsi qu’un méga meeting populaire.

Les responsables de PASTEF à Linguère ont également appelé les militants, sympathisants et populations du département à se mobiliser massivement afin de faire de ces « 48 Heures de PASTEF Jolof » un moment de fraternité, de solidarité et de mobilisation au service du Sénégal et du département de Linguère.

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La Coordination départementale a enfin remercié l’ensemble des responsables, militants et sympathisants pour leur compréhension face à ce report.

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