Politique

Waly Diouf Bodiang attaque Abdourahmane Diouf : « Il profite d’un pouvoir auquel il n’a jamais cru »

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XALIMANEWS: La défense du président Bassirou Diomaye Faye portée par Abdourahmane Diouf continue de susciter des réactions au sein de la sphère politique sénégalaise. Parmi les voix les plus critiques figure celle de Waly Diouf Bodiang, qui n’a pas ménagé ses mots à l’endroit de l’actuel ministre.et leader du parti Awalé

Dans une publication, Waly Diouf Bodiang accuse Abdourahmane Diouf de bénéficier d’un pouvoir dont, selon lui, il n’a jamais partagé les orientations politiques ni les convictions profondes.

« Ass profite éhontément d’un pouvoir dont il n’a jamais cru aux orientations. Il sort de temps en temps une attaque pour mieux tromper l’opinion et conforter la confiance fabriquée qu’il a su obtenir », a-t-il déclaré.

Poursuivant sa charge, le directeur général du Port autonome de Dakar estime que cette attitude relève d’un calcul politique visant à préserver des intérêts personnels et à préparer les prochaines échéances électorales.

« L’opportunisme parasitaire a encore de bons jours à vivre, en attendant les prochaines élections et les reniements qu’elles vont charrier », a ajouté Waly Diouf Bodiang.

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Cette nouvelle passe d’armes illustre les tensions persistantes au sein de la majorité et des soutiens du pouvoir, alors que le débat politique reste marqué par les prises de position autour des relations entre les différentes figures de la mouvance présidentielle.

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